WWE News and Notes

– Corey Graves will be the lead English-language announcer for AAA TripleMania XXXIII on August 16.
– AAA World Tag Team Championship match at Triplemania XXXIII!
Los Garza (c) vs. Pagano & Psycho Clown
LUCHA CALLEJERA por el Campeonato en Parejas AAA entre Angel y Berto Vs Psycho Clown y Pagano #Triplemania: 16 de agosto EN VIVO por YouTube (Inglés y Español).@wweespanol pic.twitter.com/bHCy3kp7Fc
— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 9, 2025
– First look at the Firefly Funhouse food booth at Universal Studios’ Halloween Horror Nights 2025 (via kyzman):
#wwe pic.twitter.com/oG0E67X6BQ
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) August 9, 2025
– WWE posted:
.@ImChelseaGreen couldn't catch a break last night pic.twitter.com/rRtF5aUNWE
— WWE (@WWE) August 9, 2025