WWE News and Notes

– Corey Graves will be the lead English-language announcer for AAA TripleMania XXXIII on August 16.

– AAA World Tag Team Championship match at Triplemania XXXIII!

Los Garza (c) vs. Pagano & Psycho Clown

– First look at the Firefly Funhouse food booth at Universal Studios’ Halloween Horror Nights 2025 (via kyzman):

– WWE posted:

