Joe Hendry vs. Charlie Dempsey announced for next week’s NXT

Steve Gerweck
As announced on TNA Impact this evening:

Joe Hendry vs. Charlie Dempsey on next week’s episode of WWE NXT

previous announced for next week’s NXT:

Nia Jax vs Lash Legend

– The Fatal Influence vs Kelani Jordan & Lola Vice

Oba Femi, Trick Williams, Je’Von Evans & Moose vs. DarkState next week

