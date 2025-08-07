Joe Hendry vs. Charlie Dempsey announced for next week’s NXT

As announced on TNA Impact this evening:
Joe Hendry vs. Charlie Dempsey on next week’s episode of WWE NXT
TUESDAY on WWE NXT!
– @joehendry vs. Charlie Dempsey
– TNA World Champion @_trickwilliams teams up with @TheMooseNation, @Obaofwwe & Je’Von Evans to face DarkState in a huge 4-on-4 battle!
previous announced for next week’s NXT:
– Nia Jax vs Lash Legend
– The Fatal Influence vs Kelani Jordan & Lola Vice
– Oba Femi, Trick Williams, Je’Von Evans & Moose vs. DarkState next week