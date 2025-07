Natalya booked for Mexico, Ric Flair says he is cancer free

– Natalya has been announced for the AAA Alianzas tour event on Friday July 25th:

NATALYA visitará CIUDAD DE MÉXICO para participar en el evento de la gira #AlianzasAAA de este VIERNES 25 de julio. Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. ️ Boletos en nuestro sitio. pic.twitter.com/ZrR8gv2lMl — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) July 22, 2025

– Ric Flair announces he is cancer free:

Thank You Academic Alliance In Dermatology! I’m Now Cancer Free! WOOOOO! pic.twitter.com/4cmV0FVsVR — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) July 22, 2025